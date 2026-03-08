WhatsApp, se programmo l’invio di un messaggio, posso cancellarlo? Tutte le novità sull’aggiornamento più richiesto dell’app

WhatsApp prende forma la possibilità di programmare l’invio dei messaggi direttamente all’interno delle chat. Tutte le curiosità sull’ultimo aggiornamento previsto.

La novità è stata individuata nella beta 26.7.10.72 per iOS, distribuita tramite la piattaforma TestFlight, anche se al momento non è ancora disponibile nemmeno per chi utilizza la versione di prova dell’app.

Se questa funzione verrà rilasciata nella versione stabile, permetterà agli utenti di scegliere data e orario di invio di un messaggio senza dover utilizzare app esterne o strumenti alternativi. Si tratta di una delle caratteristiche più richieste da tempo, soprattutto da chi usa WhatsApp per lavoro o per organizzare attività di gruppo.

Come funzioneranno i messaggi programmati su WhatsApp

Le informazioni disponibili arrivano dall’analisi del codice dell’ultima beta iOS effettuata dal sito specializzato WABetaInfo, che spesso anticipa le novità in sviluppo sull’app di messaggistica.

Secondo quanto emerso, gli utenti potranno scrivere un messaggio normalmente e poi impostare giorno e orario di consegna. Una volta programmato, il testo resterà in attesa fino al momento stabilito e verrà inviato automaticamente senza ulteriori azioni da parte dell’utente.

I messaggi programmati dovrebbero comparire in una sezione dedicata nelle informazioni della chat, dove sarà possibile visualizzare tutte le comunicazioni in attesa di invio. Da questa area si potranno anche modificare o eliminare prima che vengano consegnate.

Le prime immagini diffuse mostrano la funzione all’interno di una chat di gruppo, ma secondo le informazioni disponibili dovrebbe essere compatibile sia con le chat private sia con i gruppi. Non è ancora chiaro invece se sarà supportata anche nei canali WhatsApp.

È possibile cancellare un messaggio programmato?

Uno degli aspetti più utili della funzione riguarda proprio la possibilità di eliminare un messaggio programmato prima che venga inviato. Finché il messaggio resta nella lista di quelli pianificati, l’utente può cancellarlo in qualsiasi momento. In questo caso il destinatario non riceverà alcuna notifica, perché il messaggio non sarà mai stato consegnato. Questa opzione potrebbe risultare particolarmente utile per evitare errori o modificare comunicazioni programmate in anticipo.

Attualmente WhatsApp non offre una funzione ufficiale per programmare i messaggi. Gli utenti iPhone possono farlo solo utilizzando l’app Comandi di Apple, creando automazioni con un orario prestabilito. Su Android, invece, molti si affidano ad app di terze parti che permettono di pianificare l’invio dei messaggi. Tuttavia queste soluzioni richiedono configurazioni aggiuntive e spesso anche permessi speciali per accedere alle notifiche o alla gestione delle chat.

L’integrazione diretta all’interno di WhatsApp renderebbe quindi tutto molto più semplice, perché la programmazione dei messaggi avverrebbe direttamente nell’app senza passaggi esterni.

La funzione dei messaggi programmati è ancora in fase di sviluppo e non è stata attivata per i tester pubblici. Meta non ha fornito informazioni ufficiali sulla data di rilascio, e come spesso accade per le funzioni in fase di test non è garantito che arrivi davvero nella versione definitiva.