Hai mai provato a digitare questo codice sullo smartphone? Un vecchio trucco che funziona ancora

C’è un sottile piacere analogico nel digitare una sequenza di tasti che non appartiene a nessuna app, una sorta di “scasso” digitale che ci fa sentire ancora padroni del silicio che stringiamo in mano.

Mentre il mondo si sposta verso interfacce lucide e menu a prova di errore, i codici USSD (Unstructured Supplementary Service Data) resistono come botole segrete lasciate aperte dai programmatori degli anni Novanta.

Il trucco definitivo, quello che ogni utente dovrebbe conoscere prima di cambiare batteria o disperarsi per la ricezione, è il leggendario *#06#. Non è una formula magica, ma la carta d’identità universale del vostro dispositivo: l’IMEI. In un’epoca di furti di identità e mercati dell’usato selvaggi, quel numero è l’unica cosa che separa il vostro telefono da un fermacarte costoso in caso di smarrimento.

Codici smartphone da usare ancora oggi

Ma se volete scendere davvero nella tana del bianconiglio, il codice da digitare è *#*#4636#*#* (per la maggior parte dei dispositivi Android). Digitarlo è come sollevare il cofano di una vecchia Giulia: non appaiono icone colorate, ma stringhe di dati grezzi sulla batteria, statistiche d’uso che non troverete mai nelle impostazioni standard e dettagli tecnici sulla rete Wi-Fi che farebbero impallidire un sistemista.

Mio nonno, che riparava radio a valvole e sosteneva che il segreto di ogni macchina fosse nel calore che emetteva, avrebbe amato la sezione “Informazioni batteria” di questo menu. Qui non vedete solo la percentuale, ma la tensione esatta in millivolt e la temperatura del sensore interno. È un dettaglio laterale, quasi inutile per chi vuole solo scrollare Instagram, ma fondamentale per capire se il vostro caricabatterie da 5 euro sta lentamente cucinando i circuiti del telefono.

L’intuizione non ortodossa? Questi codici non sono stati creati per noi, ma per i tecnici della manutenzione che non avevano tempo di navigare tra i blocchi dello schermo. Usarli oggi è un atto di resistenza contro la “semplificazione forzata”. Digitare un codice è l’unico modo per parlare direttamente al modem del telefono, saltando a piè pari l’estetica rassicurante del sistema operativo.

Su iPhone, la magia è più sobria ma altrettanto potente con il *3001#12345#*. Entrerete nel Field Test Mode. Invece delle solite “tacche” della ricezione (che sono spesso una bugia grafica per non farvi agitare), potrete vedere il valore reale del segnale espresso in dBm. Se leggete -100, siete nei guai; se leggete -50, potreste trasmettere video in 4K anche da un bunker.

Usare questi codici significa smettere di essere utenti e tornare a essere proprietari. È la differenza che passa tra guidare un’auto automatica e saper fare la doppietta su un cambio manuale: non serve sempre, ma quando serve, vi salva la vita (digitale).