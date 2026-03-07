Google ti sta registrando, entra in questa cartella: ci sono tutte le tue conversazioni

C’è un momento preciso in cui la paranoia smette di essere un disturbo del carattere e diventa una competenza tecnica.

Accade quando, dopo aver parlato con un amico della voglia di comprare un vecchio sintetizzatore degli anni Ottanta, aprite il browser e vi ritrovate sommersi da inserzioni di Roland d’occasione e tastiere polverose. Non è magia, e non è nemmeno un complotto globale orchestrato da rettiliani in giacca e cravatta. È semplicemente un archivio, una cartella digitale profonda e stratificata dove ogni vostro “Hey Google” – e spesso anche ciò che è venuto subito prima o subito dopo – riposa in attesa di essere trasformato in un profilo di consumo.

Entrare in questa stanza degli specchi non richiede doti da hacker, ma una discreta dose di stomaco. Se navigate nelle pieghe del vostro Account Google, sotto la voce “Dati e privacy”, troverete un sentiero che porta all’Attività web e app. Lì, sepolto come un reperto archeologico in un sito di scavo, c’è il tasto magico: “Includi attività vocale e audio”. Se quella spunta è attiva, congratulazioni: avete un podcast segreto della vostra vita, registrato a bassa fedeltà ma con una precisione cronologica inquietante.

Google ti sta registrando: dove si trova la cartella

Ho un amico che colleziona vecchi termostati a mercurio e sostiene che la tecnologia moderna sia un fallimento perché non fa più quel “clic” fisico, rassicurante, quando raggiunge la temperatura. Ecco, Google fa esattamente l’opposto. Agisce nel silenzio assoluto delle frequenze impercettibili. Mentre noi ci preoccupiamo del contenuto delle nostre conversazioni, l’algoritmo si nutre della nostra acustica ambientale.

Spesso ci sfugge che a Google non interessi affatto il segreto che sussurrate al partner. Quello è rumore bianco per un’intelligenza artificiale.

Ascoltare le proprie registrazioni è un’esperienza straniante. Ti senti piccolo, spiato da te stesso. Eppure, in quella lista di file audio, si nasconde la chiave per riprendersi il controllo. Potete cancellare tutto, certo. Potete staccare la spina. Ma la vera mossa da esperti è la disattivazione selettiva della cronologia audio, lasciando attiva quella testuale. In questo modo il sistema continua a servirvi come un maggiordomo istruito, ma smette di origliare dietro la porta della cucina.

Dimenticate le cartelle gialle sul desktop: l’archivio della vostra voce è sepolto in un seminterrato digitale. Per trovarlo, aprite l’app Google (o andate su myactivity.google.com), cliccate sulla vostra foto profilo e seguite il percorso: Gestisci il tuo Account Google > Dati e privacy > Attività web e app.

Qui troverete una sezione chiamata “Impostazioni cronologia”. Se la spunta su “Includi attività vocale e audio” è attiva, Google ha conservato ogni vostro “Hey Google”, ma anche i frammenti audio catturati per errore mentre lo smartphone era poggiato sul tavolo.

Come ascoltare e cancellare:

Scorrete fino a “Gestisci tutta l’attività”. Usate il tasto “Filtra per data e prodotto” e selezionate solo “Voce e audio”. Apparirà un elenco cronologico: cliccando su “Vedi registrazione”, potrete riascoltare la vostra voce di mesi o anni fa.

L’effetto è straniante. Potreste risentire il rumore di una vecchia caffettiera che non usate più o il ronzio di un ventilatore di tre estati fa. Per l’algoritmo, quel rumore di fondo è più prezioso delle vostre parole, perché profila il vostro ambiente domestico meglio di qualsiasi questionario.

La vera mossa da esperti è attivare l’Eliminazione automatica ogni 3 mesi. In questo modo, il sistema “dimentica” il vostro passato acustico prima che diventi un profilo commerciale troppo accurato. È un modo per lasciare che la tecnologia vi serva senza che diventi la vostra biografa non autorizzata.