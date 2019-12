Oppo Reno3 e Oppo Reno3 Pro sono ufficiali. Il produttore cinese non è stato fermo durante la pausa per le feste di Natale ed ha annunciato due nuovi interessanti smartphone, entrambi dotati del modem 5G.

Oppo Reno3

Oppo Reno3 dispone di un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel. Cuore pulsante il SoC Mediatek Dimemsity 1000L con GPU Mali-G77 MC9, 8/12 GB di RAM e 128 GB di storage. Molto interessante il comparto fotografico. Posteriormente, infatti, spicca una quadrupla fotocamera con il sensore principale da 64 MP abbinato ad un grandangolare e a due sensori in bianco e nero. Anteriormente, invece, una fotocamera da 32 MP.

Come già anticipato, connettività 5G e tutti i sensori e supporti oggi immancabili in un prodotto moderno e di fascia alta. Batteria da 4025 mAh e sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.0. Disponibile in Cina dal 31 dicembre. Si parte da 3.399 yuan, cioè da circa 440 euro. Nessuna informazione su di un possibile lancio europeo.

Oppo Reno3 Pro

Oppo Reno3 Pro dispone di un display AMOLED con i bordi curvi da 6,5 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel. Cuore pulsante il SoC Qualcomm Snapdragon 765G con GPU Adreno 620, 8/12 GB di RAM o 128/256 GB di storage.

Anche in questo caso è presente una quadrupla fotocamera. Il sensore principale è da 48 MP abbinato ad un sensore grandangolare, ad un teleobiettivo e ad un sensore monocromatico. Anteriormente, invece, una fotocamera da 32 MP. Connettività 5G e tutti i sensori e supporti oggi indispensabili. Batteria da 4020 mAh. Sistema operativo Android 10 con ColorOS 7.0.

Sempre disponibile dal 31 dicembre in Cina con prezzi da 3.999 yuan, cioè da poco più di 510 euro. Anche in questo caso nessuna notizia su di una possibile disponibilità europea.