OnePlus terrà un grande annuncio al CES 2020 di Las Vegas. In particolare, l’azienda cinese che festeggia 6 anni di vita, ha fatto sapere che all’evento americano presenterà il suo primo concept phone, OnePlus Concept One.

Nel corso della sua vita, OnePlus ha cercato di condividere il meglio della tecnologia, producendo 13 smartphone leader del settore. Con OnePlus 7 Pro, l’azienda ha prodotto il primo display QHD+ AMOLED 90Hz al mondo, stabilendo un nuovo standard per il settore. Le aspirazioni tecnologiche di OnePlus si sono evolute dalla creazione di telefoni di punta senza pari, alla ricerca del vero potenziale di ogni tecnologia. Ora, l’azienda ha annunciato formalmente che svelerà il suo primo concept phone, OnePlus Concept One.

Il nome scelto per questo inedito concpet è il chiaro indizio che sarà solamente il primo di una serie a venire e dimostra l’impegno di OnePlus nei confronti di una tecnologia applicata e innovativa, portando agli utenti un’esperienza sempre più fluida, veloce e “burdenless”. OnePlus Concept One è una nuova visione di tecnologia e di approccio progettuale alternativo per il futuro degli smartphone.

L’evento di OnePlus si terrà dal 7 al 10 gennaio 2020, dalle 10.00 alle 17.00, presso il Wynn Las Vegas. Al momento non ci sono ulteriori dettagli ma la curiosità di scoprire cosa OnePlus avrà da mostrare è davvero tantissima. L’attesa non sarà comunque lunga. Il CES 2020 di Las Vegas è oramai alle porte.