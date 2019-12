Instagram continua ad evolversi per offrire agli iscritti un’esperienza d’uso sempre migliore. Non c’è dubbio che le Storie siano una delle funzionalità più riuscite del social network con gli iscritti che le utilizzano quotidianamente. Proprio perché importanti, Instagram continua ad affinarle e, adesso, grazie alla nuova funzione “Layout” diventano ancora più versatili. Grazie a questa novità, sarà possibile caricare più foto all’interno di una Storia, consentendo agli utenti di poterla personalizzare ulteriormente.

Il funzionamento di questa novità è molto semplice. Gli utenti avranno accesso ad una serie di template differenti su cui è possibile caricare più foto, arrivando addirittura a creare una sorta di vero e proprio collage fotografico. Se ne potranno caricare sino a 6. Ovviamente, il tutto è personalizzabile con filtri, effetti, stikers e tutto quanto solitamente hanno a disposizione nelle Storie gli iscritti.

Le immagini che possano essere caricate utilizzando la funzione Layout possono essere sia quelle prese al momento che quelle già presenti nella gallery del proprio smartphone. Questa novità è disponibile sia per l’app iOS che per quella Android. Il rollout è già iniziato e la funzione è già disponibile in Italia per tutti gli iscritti ad Instagram.

Layout, dunque, permette agli utenti di esprimersi in maniera ancora più creativa all’interno delle Storie. Non c’è dubbio, quindi, che questa novità darà un’ulteriore spinta all’utilizzo di questa funzione molto amata dagli iscritti della piattaforma.