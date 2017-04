Xiaomi Mi6 sarà presentato ufficialmente il prossimo 19 aprile. L’annuncio arriva da Xiaomi stessa che ha diramato la notizia corredata di un teaser che esplicita senza ombra di tutti che l’oggetto della presentazione sarà il suo tanto atteso top di gamma Xiaomi Mi6. Mercoledì prossimo tutti i fan di questo brand potranno finalmente scoprire cosa l’azienda cinese ha in serbo per loro.

Tuttavia, grazie alle molte indiscrezioni che erano emerse dalla rete nelle settimane scorse è possibile abbozzare un identikit delle specifiche del nuovo Xiaomi Mi6. Il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 835 con una dotazione RAM sino a 6GB e con una memoria interna per lo storage sino a 128 GB. Il termine “sino a” è corretto perché come da tradizione Xiaomi è possibile che siano proposte più varianti.

Lo schermo dovrebbe avere una diagonale da 5,2 pollici con risoluzione Full HD o QHD. Altri rumors ipotizzavano sia una variante flat che una con bordi curvi, così come un corpo realizzato in elegante ma fragile lega ceramica.

Tuttavia trattasi di speculazioni che come tali vanno prese. Il dato certo è che Xiaomi ha sicuramente in cantiere un prodotto interessante che potrebbe consacrarla ancora una volta tra i migliori produttori di dispositivi mobile. L’evento si terrà a Pechino alla University Of Technology Gymnasium.