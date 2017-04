Con la video analisi di Xbox Scorpio pubblicata dal Digital Foundry di Eurogamer qualche giorno fa sono emersi diversi dettagli interessanti, anche se – illazioni a parte – prezzo e data precisa di uscita (periodo: vacanze di Natale 2017) della nuova console ancora non si conoscono.

Un’altra caratteristica ignota è il form factor (la forma della console) e la relativa dimensione. Tuttavia, secondo alcune dichiarazioni degli esperti di Digital Foundry, sembrerebbe che la nuova Xbox Scorpio non abbia dimensione particolarmente generose nonostante un hardware sensibilmente superiore rispetto alla “vecchia” Xbox One.

Arrivano anche le prime ipotesi di design, con un mockup realizzato da un utente su NeoGaf sulla base delle immagini mostrate dalla video analisi di Digital Foundry. Stando all’immagine pubblicata la futura console di casa Redmond avrà una dimensione molto vicina a quella di Xbox One S, ovvero la versione slim di Xbox One.

Ora non resta che attendere la conferenza pre-E3 di Microsoft al prossimo E3 di Los Angeles 2017, in programma il 14, 15 e 16 giugno, evento durante il quale la società di Redmond svelerà ulteriori dettagli sulla futura console, dal prezzo alla data di uscita. Ricordiamo che non sono previste esclusive Xbox Project Scorpio.