Xbox Project Scorpio non avrà alcuna esclusiva, trattandaosi – come anche per PlayStation 4 Pro – di una versione più potente di Xbox One. L’assenza di giochi sviluppati esclusivamente per Xbox Scorpio non sarà un problema, secondo quanto dichiarato dal numero uno Phil Spencer. Tutti i giochi per Xbox Scorpio gireranno dunque senza problema anche su Xbox One e PC con Windows 10. Una mancanza che, secondo gli analisti, non dovrebbe danneggiare l’ingresso nel mercato della nuova console.

“Le esclusive – spiega Jakub Mikyska, game designer e autore di Mothergunship – aiutano a vendere un sistema, questo è innegabile. Microsoft lo sa ma sono certo che abbiano valutato bene i costi e i rischi di questa operazione. L’obiettivo della società è quello di creare un ricco ecosistema che includa Xbox One, Xbox Scorpio e Windows 10, con giochi esclusivi per il brand Xbox. In un certo senso – conclude – il concetto di esclusiva ovviamente resterà, il fatto che i titoli saranno accessibili su tre diverse piattaforme è in realtà solo un bene per i consumatori e per l’industria.”

Xbox Scorpio è stata presentata nel dettaglio a livello tecnico da parte del Digital Foundry di Eurogamer, che ha spiegato il motivo per cui la nuova console farà girare meglio tutti i giochi per Xbox 360 e Xbox One, come potete leggere qui.