Microsoft ha iniziato il rilascio di un aggiornamento piuttosto corposo che porta interessanti novità su Xbox One. Trattasi di un update particolare perchè i contenuti sono stati tutti quanti ispirati dagli utenti. Come noto, la casa di Redmond ha lanciato il programma Xbox Insider che permette alle persone di testare in anticipo le novità. Grazie ai molti feedback che sono arrivati dal programma, la casa di Redmond ha realizzato alcune funzionalità che permettono di migliorare sensibilmente l’esperienza di gioco sulla console.

Una nuova dimostrazione di come la casa di Redmond ascolti molto i suoi utenti e cerchi in tutti i modi di accontentarli. Tra le novità il nuovo pulsante “Unisciti alla trasmissione” che permette di accedere più facilmente al servizio di streaming dei giochi Beam. Novità anche per il Feed delle Attività, per i Club e per la Ricerca di Gruppo. Nel Feed Attività, per esempio, gli utenti potranno mascherare alcuni post e contestualmente metterne in evidenza altri. Gli amministratori e proprietari di Club potranno, adesso, essere maggiormente identificabili.

Inoltre, in “I Miei Giochi e App” è stato inserito un filtro che permette di separare i giochi Xbox One da quelli Xbox 360. L’aggiornamento arriverà automaticamente su tutte le console Xbox One. Nel caso non fosse ancora stato rilevato, gli utenti potranno forzare il suo download ed installazione direttamente dalle Impostazioni della console.