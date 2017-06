Xbox Game Pass offrirà 5 giochi Xbox One Xbox 360 nuovi ogni mese, che si aggiungeranno all’attuale line-up dell’abbonamento composta da circa un centinaio di titoli, fra cui alcuni pesi massimi come Halo 5 Guardians, la trilogia di Gears of War e DmC Devil May Cry Definitive Edition.

Ad annunciarlo, durante una diretta Xbox Daily andata in onda in quel dell’E3 2017 di Los Angeles, è lo stesso numero uno del servizio Xbox Game Pass Dennis Ceccarelli. Ceccarelli, Senior Product Manager di Game Pass, ha fatto sapere che all’inizio di ogni mese il catalogo di Xbox Game Pass si arricchirà di cinque nuovi titoli Xbox One e/o Xbox 360.

Xbox Game Pass ha un catalogo dinamico, e ciò significa che alcuni giochi potrebbero restare disponibili sulla piattaforma per un tempo limitato, mentre ne arrivano di nuovi. Gli abbonati possono però stare tranquilli per un bel po’: Ceccarelli ha fatto sapere che gli attuali titoli giocabili resteranno in catalogo fino a novembre.

Per poter accedere al servizio (attivo dall’1 di giugno) Xbox Game Pass è necessario sottoscrivere un abbonamento da 9,99 euro al mese che permette di scaricare tutti i giochi presenti nel catalogo o acquistarli con lo sconto del 20% (così da poterli utilizzare anche una volta si volesse annullare l’abbonamento) e del 10% sui DLC.