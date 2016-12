Microsoft ha annunciato Xbox Countdown, 19 giorni di saldi natalizi imperdibili per tutti i possessori di una console Xbox One e Xbox 360. A partire domani 22 dicembre e sino al 9 gennaio 2017, all’interno dell’Xbox Store gli appassionati di gaming potranno trovare sconti su tantissimi titoli, serie TV, film ed applicazioni. La casa di Redmond non farà nemmeno mancare tante offerte giornaliere e promozioni settimanali durante tutto questo periodo di saldi.

L’iniziativa è valida, si evidenzia, solamente all’interno dell’Xbox Store e dunque non presso altri eShop o negozi fisici. Gli sconti saranno davvero interessanti perché raggiungeranno, in alcuni casi, anche il 60%. Inoltre, la casa di Redmond offrirà un 10% di sconto in più a tutti gli iscritti al programma Xbox Live Gold. Trattasi di una mossa per incentivare l’iscrizione a questo programma abbonamento che da diritto ad accedere al servizio Multiplayer di Xbox ed a ricevere due giochi gratis ogni mese.

In ogni caso, in tutto questo periodo di saldi di Natale, Microsoft offrirà un mese di abbonamento ad Xbox Live Gold al prezzo di un solo euro.

Chi teme che gli sconti riguardino solamente titoli di secondo piano si sbaglia perché Microsoft evidenzia che saranno scontati anche veri e propri best seller del calibro di Final Fantasy XV, Battlefield 1, Watch Dogs 2 e tanti altri.

Per i possessori delle console di Microsoft potrebbe essere arrivato il momento di farsi un regalo per arricchire la propria collezione di giochi, risparmiando, contestualmente, cifre interessanti.