Microsoft ha dato ufficialmente il via ai saldi di primavera di Xbox. A partire da oggi 11 aprile e sino al prossimo 17 aprile, i possessori di una console Xbox One o Xbox 360 potranno approfittare su sconti su oltre 350 titoli. Trattasi di una ghiotta occasione per aggiornare la propria raccolta di videogiochi con alcune ultime uscite di spessore senza dare fondo alla propria carta di credito. Infatti, gli sconti potranno arrivare anche al 67% con un ulteriore 10% di sconto per chi fosse iscritto al programma Xbox Live Gold.

Oltre ai giochi, Microsoft dovrebbe offrire in saldo anche una selezione di film e serie TV oltre al controller Xbox Design Lab. I titoli in offerta comprendo tanti nomi appetibili tra cui Gears Of War 4, Recore, Forza Horizon 3, Watch Dogs 2, Fifa 17, The Witcher 2 e moltissimi altri ancora.

Gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente attraverso l’Xbox Store. Infatti, trattasi di una promozione di Microsoft che non è replicabile all’interno di altri eshop o negozi fisici specializzati in videogiochi. Vista la caratura della promozione, il suggerimento è quello di prendere la carta di credito per non perdere nemmeno un’occasione speciale per comprare il proprio gioco preferito risparmiando potenzialmente molti soldi.