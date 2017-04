Vodafone TV, il servizio di Vodafone Italia che integra in un’unica piattaforma il meglio della tv tradizionale, i contenuti on demand e la Internet TV per tutta la famiglia, arriva in oltre 800 punti vendita d’Italia e si arricchisce di nuovi contenuti. Grazie a 10 nuovi accordi, Vodafone arricchisce ulteriormente la sezione on demand di Vodafone TV con nuovi film, serie, documentari e contenuti per bambini. Sono disponibili anche i pacchetti aggiuntivi di NOW TV, dedicati agli appassionati di cinema, serie tv, calcio e sport. Per i nuovi clienti Vodafone TV, sono inclusi 3 mesi del pacchetto Serie Tv di NOW TV con la nuova stagione di “House of Cards” e le serie cult come “The Young Pope” e “Gomorra”. I pacchetti aggiuntivi potranno essere attivati direttamente da Vodafone TV, attraverso la sezione dedicata alle app. In questa sezione è presente anche CHILI, con cui si rafforza la promozione esclusiva per i clienti Vodafone, che hanno a disposizione 14 film sempre nuovi e aggiornati, tra cui 4 prime visioni.

Con Vodafone TV è possibile vedere anche i canali tradizionali del digitale terrestre e, grazie alle partnership siglate con i più importanti player del settore, il grande intrattenimento di NOW TV, i canali di Discovery Italia, De Agostini Editore e di Viacom International Media Networks, arricchiti da una serie di funzionalità avanzate come ad esempio mettere in pausa, registrare i programmi e rivedere quelli già andati in onda.

Vodafone TV consente di vedere tutti i contenuti anche in mobilità grazie all’app per smartphone e tablet e di richiedere l’addebito di tutti i servizi in un’unica fattura.

Con questo servizio Vodafone Italia intende rafforzare la propria presenza nel mercato della convergenza e offrire un’esperienza unica e semplice di intrattenimento che integra la TV tradizionale, i contenuti on demand e le migliori app video con la velocità della fibra Vodafone ad un prezzo accessibile. Nei prossimi mesi saranno annunciate nuove importanti partnership per offrire ai clienti Vodafone TV un servizio sempre più ricco e personalizzabile.

Oltre all’Italia, Vodafone TV è disponibile in Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Spagna, Portogallo e Nuova Zelanda.