Twitter ha annunciato un importante rifacimento grafico delle sue app per rendere l’esperienza d’uso più uniforme attraverso tutte le piattaforme su cui è presente. Gli utenti, dunque, indipendentemente che utilizzino l’app per iOS ed Android, Twitter Lite o Tweetdeck, potranno trovare un ambiente molto simile. Alcune novità inoltre, arriveranno nel corso delle prossime settimane anche su Twitter.com. Per quanto riguarda le app, la nuova interfaccia ha spostato il profilo dell’utente all’interno di un menu laterale a scomparsa.

Per accedervi è sufficiente cliccare sull’icona del profilo in alto a sinistra, oppure con un semplice swipe verso destra. All’interno del meno, oltre al profilo, gli utenti potranno accedere alle Impostazioni ed a Momenti. Il resto dell’app è strutturato in maniera abbastanza simile a prima con una nuova icona a forma di bolla ad identificare il pulsante per le risposte per farlo idividuare meglio da parte di tutti gli iscritti.

Su iOS in particolare, il browser interno di Twitter è stato sostituito da con Safari View Controller che porta alcune novità come l’AutoFill, il blocco dei contenuti e la funzione Reader. Funzione Reader che potrà essere utilizzata di default con quei contenuti che la supportano di default.

Un rifacimento ben fatto che strizza l’occhio anche agli utenti con l’obiettivo di catturarne di nuovi. Il nuovo design è già in fase di distribuzione.