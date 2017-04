TIM ha deciso di offrire tante piccole promozioni per Pasqua a tutti i suoi clienti. Innanzitutto, l’operatore permette di regalare o di regalarsi 3GB di internet 4G da consumare in 4 settimane al prezzo di 2,99 euro. Inoltre, i clienti TIM che prenoteranno il proprio Hotel attraverso Booking.com utilizzando, però, un sito web legato alla promozione, riceveranno 1GB di traffico internet da utilizzare attraverso il proprio smartphone. La terza promozione riguarda venerdì 14 aprile. Chi ricaricherà online riceverà una sorpresa ancora non svelata da TIM.

Chi ama il cinema potrà richiedere due voucher cinema 2×1 dal lunedì al venerdì per andare a vedere i film in due al prezzo di uno. Infine, TIM sconta molti dispositivi come gli smartphone di ultima generazione. Per esempio, il Samsung Galaxy S7 Edge sarà offerto al prezzo di 659,99 euro.

Non mancano poi sconti su altri smartphone, tablet, accessori per il networking e tanto altro ancora. Complessivamente, gli sconti possono raggiungere anche i 100 euro. Per Pasqua, dunque, TIM ha voluto fare alcuni sicuramente graditi omaggi ai suoi clienti. Trattasi di una consuetudine per l’operatore che per ogni ricorrenza importante decide di offrire sempre nuovi vantaggi ai suoi utenti. Maggiori informazioni sulle promozioni sono disponibili all’interno del portale di TIM.