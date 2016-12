Super Mario Run, il controverso titolo della Nintendo da poco giunto su iOS, sta per arrivare anche su Android come ampiamente promesso dalla casa giapponese. All’interno del Play Store, infatti, gli utenti interessati a mettere le mani su questo gioco potranno trovare una pagina in cui effettuare una sorta di registrazione per essere avvisati non appena il gioco sarà disponibile. Nintendo non ha specificato una data esatta per il debutto di questo titolo ma l’apertura di questa pagina sul Play Store può essere il segnale che non ci potrebbe volere troppo tempo.

Probabilmente il debutto potrebbe avvenire entro i primi mesi del 2017. Da capire se la casa giapponese adotterà anche su Android le medesime politiche di costi oggi molto contestate su iOS. Come noto, il gioco sulla piattaforma di Apple può essere scaricato gratuitamente ma i giocatori potranno avere accesso liberamente solo ad una manciata di livelli. Per poter giocare al gioco completo gli utenti devono mettere mano al portafogli ed acquistare la licenza al costo di 9.99 euro.

Un prezzo che molti ritengono elevato soprattutto alla luce del fatto che Nintendo ha detto che non è nelle sue intenzioni offrire nuovi livelli in futuro. Molti utenti, infatti, avrebbero preferito una formula Freemium con il gioco gratis e contenuti extra a pagamento.

Una linea condivisa anche dagli investitori. Ad oggi, Super Mario Run per iOS è stato scaricato oltre 50 milioni di volte ma gli acquisti della versione completa stanno rapidamente calando.