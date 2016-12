Giusto in tempo per il Natale, Steam lancia i saldi invernali con offerte davvero interessanti su tantissimi titoli. La promozione sarà valida sino al prossimo 2 gennaio 2017. Trattasi di una ghiotta opportunità perchè permetterà ai giocatori di rinnovare il loro parco giochi senza dover spendere cifre importanti. Dunque, l’esortazione, per gli interessati, è quella di affrettarsi e di preparare la carta di credito per non lasciarsi sfuggire nemmeno un’opportunità. Il catalogo delle offerte è molto ampio ed ogni giorno dovrebbero uscirne di nuove.

Tra le offerte che saltano immediatamente all’occhio all’interno della vasta vetrina della piattaforma digitale di Valve si menzionano quelle legate ai titoli Just Cause, Doom, Project CARS, PAYDAY 2, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition, Assetto Corsa e tantissimi altri ancora. Da evidenziare che per la prima volta arrivano anche offerte per i giochi dedicati alla piattaforma per la realtà virtuale. Visto l’altissimo numero di giochi in saldo, l’esortazione è quella di sfogliare con calma il catalogo offerto da Steam per non tralasciare nessuna opportunità.

Le promozioni sono valide esclusivamente all’interno della piattaforma di gioco di Valve e dunque non sono replicate all’interno di altri eshop o nei negozi fisici. Tutti i giochi in saldo sono messi in primo piano all’interno della piattaforma di Steam.