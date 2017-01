Con il 2016 oramai alle spalle per Steam è venduto il momento di fare un po’ i conti e scoprire le tendenze del mondo del gaming nel 2016. Proprio per questo, la piattaforma digitale di Valve ha deciso di scoprire quali siano stati i titoli del 2016 più richiesti pubblicando una classifica dei primi 100 giochi suddivisi nelle categorie Platino, Oro, Argento e Bronzo. La prima categoria fa riferimento ai 12 titoli più venduti da Steam nell’anno appena concluso. Le altre categorie, invece, evidenziano la classifica dei titoli a seguire.

Concentrandosi, dunque, sulla categoria “Platino” dove si trovano i best seller del 2016, Steam evidenzia la presenza di titoli come Fallout 4 e No Man’s Sky. Trattasi di una classifica interessante perchè permette di capire i gusti dei giocatori in questo anno. Si ricorda, inoltre, che sino alla giornata di oggi 2 gennaio, sono ancora validi i saldi invernali di Steam. Dunque, gli utenti potranno fare propri i best seller della piattaforma di giochi di Valve risparmiando cifre importanti.

Di seguito la classifica completa dei top 12 di Steam del 2016: