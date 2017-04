Presentati al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, Sony Xperia XA1 e XA1 Ultra stanno finalmente per arrivare in Italia ed Amazon ha deciso di inserirli a listino offrendo la possibilità ai suoi clienti di poterli preordinare. Il primo è offerto al prezzo di 299 euro ed il secondo a 409 euro. Entrambi sono venduti e spediti da Amazon e questo significa massima affidabilità per quanto concerne l’operazione di vendita. Non si tratta, dunque, di qualche partner esterno.

Sony Xperia XA1 si caratterizza per un display da 5 pollici HD, processore MediaTek helio P20 con 3GB di memoria RAM e 32GB di storage espandibile. Posteriormente trova posto una fotocamera da 23 MP Exmor RS, mentre frontalmente per i selfie una fotocamera con sensore da 8MP. Non mancano tutti i sensori e supporti immancabili in un terminale moderno. Batteria da 2300 mAh e Android 7.0 Nougat.

Sony Xperia XA1 Ultra, invece, è la versione phablet del precedente modello. Dispone, infatti, di un impressionante display da 6 pollici Full HD. Il processore è sempre lo stesso MediaTek helio P20 con 4GB di memoria RAM e 32GB di storage espandibile. Nessuna variazione per il settore fotocamera con i sensori da 23 e 8 MP. Batteria da 2700 mAh ed Android 7.0 Nougat.

Si evidenzia che Amazon specificato la data d’uscita solo per il primo modello prevista per il 24 di aprile.