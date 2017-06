Gli occhiali smart “Spectacles” di Snapchat sono appena arrivati in Italia ma si parla già del prossimo modello che potrebbe diventare un gadget molto interessante. Secondo Techrunch che ha raccolto una serie di informazioni, Snapchat sarebbe al lavoro su di un nuovo modello dotato di supporto alla realtà aumentata. Un indizio in tal senso ci sarebbe già dal 2015 quando Snapchat aveva depositato un brevetto in cui era descritto un paio di occhiali in grado di rilevare i contenuti digitali degli oggetti attorno alla posizione in cui si trovava l’utente.

Inoltre, già oggi l’app di Snapchat dispone di alcune funzionalità legate alla realtà aumentata. I nuovi Spectacles, dunque, potrebbero essere particolarmente innovativi ed offrire contenuti di valore aggiunto legati ad un settore che sta crescendo molto. Difficile capire oggi che tipo di esperienza interattiva potrebbero fornire i nuovi Spectacles ma queste informazioni bastano per stuzzicare la curiosità verso un gadget che già oggi incuriosisce e che piace soprattutto tra i più giovani.

Difficile capire anche quando questo nuovo modello potrebbe effettivamente debuttare. Unico dubbio il prezzo. L’attuale modello, in Italia costa circa 150 euro. Difficile che la variante con supporto alla realtà aumentata costi di meno, anzi, probabilmente il prezzo sarà ben superiore. Per avere successo, però gli Spectacles per la realtà aumentata non dovranno costare eccessivamente. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi se ne saprà di più.