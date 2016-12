Il 2016 sta per terminare ma il mondo dei dispositivi mobile è già in fermento per il 2017. Nel nuovo anno, infatti, sono in arrivo nuovi ed attesissimi prodotti che promettono, sulla carta, di rivoluzionare ulteriormente il settore. I primi appuntamenti dove si potrebbero iniziare a scorgere le primissime novità saranno il CES di Las Vegas che prenderà il via i primi giorni di gennaio e il Mobile World Congress di Barcellona che si terrà verso fine febbraio.

Lo smartphone più atteso, almeno per l’inizio del 2017, è il Galaxy S8 di Samsung con cui la casa coreana tenterà il riscatto dopo l figuraccia del Galaxy Note 7. Di lui circolano tantissime voci e l’unica cosa davvero certa è che sarà estremamente innovativo. Altro prodotto atteso è l’LG G6 su cui la società punta moltissimo per recuperare terreno nel settore della telefonia mobile dopo un’anno un po’ sottotono.

Nella seconda metà dell’anno l’attesa sarà tutta per l’iPhone 8, l’iPhone del decimo anniversario. Come per il Galaxy S8, anche su di lui circolano già molte voci e gli analisti si aspettano qualcosa di davvero clamoroso in termini tecnici.

Tra le altre grandi attese si menzionano i debutti di HTC 11, Huawei P10 e OnePlus 5. Inoltre, si attende con trepidazione soprattutto il grande ritorno di Nokia con i suoi primi smartphone Android. La carne al fuoco è davvero tanta ed il 2017 si annuncia piuttosto eccitante sul fronte della telefonia mobile anche perché i produttori annunciano un po’ tutti novità sul piano tecnico.

Molto probabile, infatti, che nel 2017 si assista a soluzioni come schermi curvi e borderless, risoluzione 2K e 4K, processori di classe desktop, abbondante dotazione di RAM (6-8GB) e moltissimo altro ancora.