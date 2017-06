La tecnologia come elemento chiave della quotidianità, capace di influenzare i rapporti sociali, le abitudini e il modo di pensare dei consumatori, migliorandone la qualità della vita e la concezione dello spazio e del tempo. Di questo si è parlato ad “Abitare la tecnologia”, l’evento organizzato presso la Samsung Smart Home da Samsung e Supermercato24, primo player italiano della spesa online, con la partecipazione di Carla Facchini, Professore Ordinario di Sociologia della famiglia dell’Università di Milano-Bicocca.

Un’occasione per approfondire i temi legati al ruolo e all’utilità della tecnologia nella vita quotidiana, ma anche per far scoprire agli ospiti le possibilità offerte dall’innovativo frigorifero Samsung FamilyHub e l’esperienza della spesa online, fatta direttamente dal frigorifero, con Supermercato24.

Il Samsung FamilyHub è un elettrodomestico dotato di tecnologia IoT (Internet of Things) che offre nuove modalità per organizzare la spesa, fare shopping online, cucinare e connettersi in qualunque momento. Ma può anche assumere il ruolo di nuovo “aggregatore” di casa, favorendo la comunicazione, creando nuove opportunità di condivisione per la famiglia e facilitando la gestione delle attività domestiche.

I consumatori cambiano esigenze e le tecnologie e i servizi a loro disposizione si adattano, rispondendo ai loro bisogni, alle loro abitudini, ma anche all’evoluzione delle dinamiche sociali e familiari. Accade anche, però, che nel contesto di cambiamenti sociali, come quello che vede gli uomini maggiormente coinvolti nelle attività domestiche, le donne continuino ad avere un ruolo preponderante nel fare la spesa, pur adottando nuove soluzioni e modalità.

È così che Samsung FamilyHub e un servizio come Supermercato24 si collocano tra quelle innovazioni capaci di facilitare la vita quotidiana, offrendo nuove modalità per fare la spesa, e rappresentando un valido supporto all’evoluzione dei cambiamenti sociali. Inoltre, un’innovazione come FamilyHub offre ulteriori opportunità, anche in chiave prospettica, grazie alla continua evoluzione della tecnologia IoT di Samsung e alle soluzioni per la casa connessa.

Il frigo smart di Samsung è disponibile nella versione quattro porte ed è dotato di tecnologia IoT, rivoluziona la classica idea di frigorifero. L’elemento centrale è un display touch Full HD da 21,5 pollici, un centro di comando digitale per una casa connessa, che beneficia del sistema operativo Tizen offrendo tecnologia, servizi e applicazioni rivoluzionari, mai visti prima in un frigorifero.