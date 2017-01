Nonostante al CES 2017 di Las Vegas non manchi che una manciata di ore, Samsung ha deciso di anticipare i tempi annunciando le nuove varianti 2017 dei suoi apprezzati Samsung Galaxy A3, A5 e A7. Trattasi di modelli eleganti e con un look decisamente premium grazie all’utilizzo di una scocca in metallo e all’uso del vetro 3D. Smartphone che in qualche modo assomiglieranno di più ai top di gamma del gruppo coreano. Inoltre, Samsung ha deciso di introdurre per tutti e tre gli smartphone la certificazione IP68, il connettore USB Type-C , il supporto alla ricarica rapida ed il sensore per le impronte digitali all’interno del tasto home.

Samsung Galaxy A7 (2017)

Il Samsung Galaxy A7 (2017) dispone di uno schermo da ben 5.7 pollici Super Amoled con risoluzione Full HD. Cuore di questo interessante smartphone, anzi, phablet, un processore Octa Core da 1.9GHz abbinato a 3GB di memoria RAM e a 32GB di memoria flash espandibile attraverso le classiche microSD. Posteriormente trova posto una fotocamera da 16MP. Stessi megapixel anche per la fotocamera anteriore adibita ai selfie. Non mancano, ovviamente, tutti quei sensori e supporti oggi immancabili come l’LTE, il WiFi e il GPS. La batteria da 3600 mAh dovrebbe garantire una buona autonomia.

Dal punto di vista software, il Samsung Galaxy A7 (2017) dispone di Android 6.0.1.

Samsung Galaxy A5 (2017)

Molto simile al fratello maggiori, il Samsung Galaxy A5 (2017) è sostanzialmente il Galaxy A7 con uno schermo da 5.2 Super Amoled sempre con risoluzione Full HD. Un po’ più piccola anche la batteria con 3000 mAh. Come sistema operativo sempre Android 6.0.1.

Samsung Galaxy A3 (2017)

Il Samsung Galaxy A3 (2017) è, invece, la versione entry level della serie Galaxy A della casa coreana. La scheda tecnica vede la presenza di uno schermo da 4.7 pollici Super Amoled con risoluzione HD. Cuore di questo smartphone un processore Octa Core da 1.6GHz con 2GB di RAM e 16GB di memoria flash espandibile. Dal punto di vista multimediale, posteriormente trova posto una fotocamera da 13MP, mentre frontalmente una fotocamera da 8MP per i selfie.

Arriveranno a febbraio in Europa nei colori Black Sky, Gold Sand, Blue Mist e Peach Cloud ad un prezzo non ancora comunicato.