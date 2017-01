Continuano le indiscrezioni sul Galaxy S8 di Samsung anche se questa volta arrivano rumors su una funzionalità che potrebbe rivelarsi assolutamente clamorosa. Spunta dalla rete la slide di una presentazione che mostrerebbe alcune caratteristiche del prossimo top di gamma Android della casa coreana. Quello che colpisce è la “Samsung Desktop Experience“, la versione di Samsung e di Google di Continuum di Microsoft. Similmente al sistema della casa di Redmond dei suoi smartphone anche questo consentirebbe di trasformare il telefono in un mini PC. Collegandolo ad uno schermo, l’interfaccia si adatterebbe consentendo un uso più esteso dell’ecosistema Android.

Questa slide, comunque, va presa con il beneficio del dubbio perchè non c’è nessuna certezza della sua veridicità e soprattutto del suo collegamento diretto con il Galaxy S8 di Samsung. Se fosse davvero così gli utenti potranno collegare il loro futuro Galaxy S8 ad un display per utilizzare comodamente alcune funzionalità avanzate come la suite di Office.

Nulla è certo, tuttavia se davvero fosse così, il Galaxy S8 si appresterebbe a diventare uno smartphone ancora più interessante di quanto molti si aspettano. Del resto, comunque, è abbastanza normale che i futuri smartphone si sostituiranno agli attuali PC grazie ai processori sempre più potenti. In ogni caso, se ne saprà di più nel corso dei prossimi mesi con l’avvicinarsi della data di presentazione che secondo le più recenti indiscrezioni sarebbe fissata per il mese di aprile.