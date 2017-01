Quale miglior modo per cominciare l’anno nuovo, se non con un perfetto dono per l’amato, l’amico del cuore o un fratello? Sono davvero moltissimi i regali per lui tra cui scegliere, non solo per augurare uno splendido inizio del 2017, ma anche per stupire in modo unico e originale. TroppoTogo, il leader nella distribuzione online di prodotti e gadget davvero introvabili, offre un catalogo davvero ampio tra cui scegliere, per soddisfare le necessità anche dell’uomo più esigente: dall’appassionato di sport fino al più irriducibile dei geek, non vi è dono che non farà centro.

Regali per lui: l’amante dei gadget

Si tratti del fidanzato oppure dell’amico di sempre, chiunque conosce un patito irriducibile della tecnologia. Perché non stupirlo, di conseguenza, con un gadget dal sapore hi-tech? Su questo fronte, TroppoTogo si conferma il punto di riferimento per i regali per lui: a partire dagli immancabili Touchie, i guanti capacitivi per touchscreen da 9.95 euro, la soluzione per chi vuole navigare sul web anche con temperature proibitive. Per gli appassionati di fai-da-te e del teardown, invece, si potrà approfittare del Kit Attrezzi Pro Tech, un set completo di cacciavite e altri strumenti per l’irriducibile del modding, proposto a 69.95 euro. Per chi non vuole rimanere mai a secco d’autonomia, invece, ecco Fuel: a 29.95 euro, è il caricatore per smartphone più piccolo al mondo.

Regali per lui: lo sportivo

Per molti uomini il 2017 sarà all’insegna dello sport e della forma fisica: perché non puntare, di conseguenza, su una selezione di regali per lui declinati dalla palestra al campo di calcio? Per gli appassionati di ciclismo, ad esempio, potrebbero risultare particolarmente utili le Frecce per Bicicletta Signal Pod: solo 39.95 euro per garantire il massimo della sicurezza su strada, soprattutto per chi frequentasse percorsi particolarmente trafficati. Gli amanti di jogging e running, invece, potrebbero non rinunciare agli auricolari VEHO ZS-2: proposti a 24.95 euro, sono del tutto ergonomici e completamente impermeabili, i compagni ideali anche per l’allenamento più intenso. Fra i propri amici, però, non manca mai lo sportivo da poltrona, colui che lo sforzo fisico preferisce vederlo in TV: il regalo perfetto è quindi il Calcio Balilla Mini, offerto a 29.95 euro e capace di garantire ore infinite di divertimento.

Regali per lui: i personalizzati

Per inaugurare l’anno nuovo, non vi è modo migliore che pensare a un dono personalizzato, un oggetto unico nel suo genere, capace di suscitare ricordi ed emozioni a ogni utilizzo. Anche in questo caso, TroppoTogo propone una selezione di regali per lui davvero creativa, per soddisfare anche l’uomo più stravagante. Ad esempio, per gli amanti delle bevute in compagnia, perché non pensare a un boccale per birra completamente personalizzato, offerto a partire da 14.95 euro? Per gli innamorati, invece, si potrebbe optare per un oggetto davvero irripetibile nel suo genere: un poster personalizzabile comprensivo di tutte le date importanti per la coppia, proposto al prezzo di 24.95 euro. E per gli amici più sbadati, quelli che perdono continuamente le chiavi di casa o dell’automobile, la proposta perfetta potrebbe essere rappresentata da un portachiavi personalizzabile, offerto a 29.95 e dalle forme del tutto creative: ricalca, infatti, le dimensioni di una classica musicassetta degli anni ’80 e ’90.