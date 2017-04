Prisma è senza ombra di dubbio l’applicazione più nota all’interno degli store dei dispositivi mobile per quanto riguarda l’editing e l’applicazione di effetti e filtri artistici sulle foto. Un nuovo aggiornamento ha portato con se non solamente le classiche migliorie all’applicazione ma anche l’introduzione di uno store dedicato dove gli utenti potranno scaricare nuovi filtri ed effetti da applicare ai loro scatti. Al momento tutti i contenuti sono gratuiti e non è chiaro completamente se in futuro rimarranno tali o se arriveranno anche filtri ed effetti a pagamento.

Il dato certo è che gli utenti più attivi potranno presto disporre di uno speciale editor che permetterà loro di creare stili personalizzati che potranno poi essere aggiunti a questo market per essere scaricati dagli altri utenti dell’applicazione.

Al momento sono presenti circa 60 tra filtri ed effetti ma molto presto dovrebbero aumentare. Trattasi di una chiara mossa per aumentare l’interazione degli utenti attorno a quest’applicazione arrivando a creare una vera e propria sorta di community dove i più bravi potranno creare stili che anche gli altri utenti potranno utilizzare. Molto interessante anche la possibilità data che permette di cancellare i filtri che non servono per poi scaricarli nuovamente al bisogno. Un modo per “alleggerire” l’app del superfluo.

Con queste novità, Prisma fa sicuramente un netto passo in avanti configurandosi come l’app principe per trasformare una foto in un’opera d’arte.