Niantic incuriosisce gli allenatori facendo sapere, tramite un post sul blog ufficiale, di essere al lavoro su un aggiornamento che andrà ad introdurre nel gioco delle funzioni co-op.

Una sorta di possibilità cooperativa è quella di conquistare le palestre di altri team insieme a compagni della stessa squadra, ma a quanto pare potrebbe arrivare una vera e proprio modalità co-op ad hoc.

A confermare questo update sono anche alcune recenti indiscrezioni. Secondo il sito web The Silph Road, infatti, nel codice sorgente del gioco ci sarebbero riferimenti a raid nelle vicinanze. E qui le congetture si sprecano: c’è chi dice si potrebbe trattare di notifiche relativi a combattimenti nelle palestre oppure le sfide con altri allenatori, ma al di fuori delle palestre. Una novità richiesta dai giocatori da moltissimo tempo, fin dall’esordio dell’applicazione la scorsa estate. Non resta che attendere conferme o smentite ufficiali da parte di Niantic.

Nonostante Pokémon Go non sia più la mania del momento come nelle prime settimane dal suo rilascio, sono ancora molte le persone che ci giocano. Niantic ha fatto sapere che, in tutto il mondo, sono 65 milioni gli utenti che ci giocano ogni mese. Numeri non record come all’inizio, ma ancora molto importanti.