Novità per fine anno molto stuzzicanti per tutti i fan del gioco Pokémon Go di Nintendo. Da una pagina del sito di Niantic, la software house che sviluppa questo gioco per iOS ed Android che sfrutta la realtà aumentata, è stato annunciato l’ultimo update del 2016 che conterrà bonus e pacchetti speciali scontati per un breve periodo. Trattasi di un regalo per celebrare la fine dell’anno nel migliore dei modi.

All’interno del sito di Pokémon Go si legge, infatti:

Allenatori, questo è stato un anno molto positivo per Pokémon GO. Prima dell’arrivo del 2017, abbiamo un’ultima sorpresa per voi. Aggiungeremo qualche nuovo pacchetto speciale per un tempo limitato al negozio interno di Pokémon GO ad un prezzo scontato. Fino al pomeriggio del 30 dicembre (PST), saranno disponibili le Scatole Speciali, Mega e Ultra. Gli elementi presenti in queste Scatole includono Incubatrici, Aroma, Mega Ball e Ultra Ball. Dal pomeriggio del 30 dicembre, fino al pomeriggio del 3 gennaio (PST), saranno disponibili i Pacchi Bronzo, Argento e Oro. Gli elementi presenti in questi ultimi includono Aroma, Moduli Esca, Fortun Uova, Poké Ball e Mega Ball.

Per gli appassionati di questo gioco e per chi non vuole smettere di dare la caccia ai Pokémon anche durante le feste di fine anno, trattasi di un’opportunità di sicuro interessante.

Si ricorda, infine, che Pokémon Go è disponibile al download gratuito attraverso l’App Store di Apple ed il Play Store di Google.