Un sito portoghese ha condiviso tutte le specifiche tecniche dell’OnePlus 5 compreso un completo render del design finale dello smartphone Android che OnePlus si appresta a presentare il prossimo 20 giugno. La fonte sottolinea che trattasi di un’esclusiva, tuttavia quanto condiviso non va molto al di la di quanto si sapeva già visto che tutte le passate indiscrezioni avevano svelato molti dettagli di questo smartphone.

OnePlus 5, dunque, dovrebbe disporre di un brillante display da 5.5 pollici con risoluzione Full HD. Il processore sarà un Qualcomm Snapdragon 835 abbinato a 6/8GB di memoria RAM. La quantità di storage interno sarà di 64/128GB. La memoria flash sarebbe del tipo UFS 2.1 e dunque molto veloce. Per quanto riguarda il comparto fotografico, posteriormente troverebbe posto una doppia fotocamera con ottiche da 16 MP f/1.7 e da 20 MP f/2.6.

Non mancherebbero poi sensori e supporti come Bluetooth 5.0, WiFi, GPS, LTE e scanner per le impronte digitali realizzato con materiale ceramico ed in grado di sbloccare il dispositivo in 0,2 secondi. OnePlus 5 dovrebbe disporre anche di una batteria da 3.300 mAh.

La fonte riporta anche che il prezzo base della variante con 6GB di RAM e 64GB di flash storage che dovrebbe costare 479 dollari, che potrebbero essere 499 euro.

Tutti dettagli sulla cui veridicità se ne saprà di più tra pochi giorni quando OnePlus 5 sarà ufficialmente presentato.