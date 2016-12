C’è tantissima attesa di scoprire i primi veri nuovi smartphone della nuova era Nokia. Si dovrà pazientare, probabilmente, sino al prossimo fine febbraio quando si terrà il Mobile World Congress 2017 di Barcellona anche se potrebbero far capolino già all’imminente CES 2017 di Las Vegas. Tuttavia sulla nuova famiglia di questi prodotti non mancano le indiscrezioni ed adesso nemmeno le foto. Arriva, infatti, probabilmente direttamente dalla fabbrica che li produce, la foto del Nokia D1C, il tanto chiacchierano smartphone di fascia media che dovrebbe essere declinato in due varianti: una da 5 pollici ed una da 5.5 pollici.

Lo scatto sembra riprendere la variante da 5 pollici ma dalla fonte arrivano anche due disegni schematici che riassumono alcune differenze dei due smartphone. In particolare, sembra che solo la variante da 5.5 pollici possa essere dotata del lettore per le impronte digitali che dovrebbe essere implementato all’interno del tasto home del dispositivo.

Ovviamente, trattasi di speculazioni che come tali devono essere prese. Come saranno davvero questi dispositivi di fascia media lo si scoprirà solamente tra un po’ di tempo.

Da quanto emerso sino ad ora, quindi, entrambe le varianti del Nokia D1C disporrebbero di uno display touch con risoluzione Full HD. Per entrambe dovrebbe essere identico anche il processore identificato come il Qualcomm Snapdragon 600. Anche il quantitativo di storage dovrebbe risultare identico e cioè di 16GB. La RAM, invece, dovrebbe essere di 4GB. Il modello più economico dovrebbe disporre di una fotocamera posteriore da 13MP mentre la variante più costosa dovrebbe adottare un sensore da 16MP. Android 7.0 Nouget per entrambe le varianti.