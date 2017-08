Nokia torna finalmente tra i big dei costruttori di smartphone con il nuovo Nokia 8, il suo nuovo top di gamma Android. L’attesa è stata lunga ma il nuovo Nokia 8 non delude le attese e si candida ad essere uno degli smartphone più interessanti di questa seconda parte del 2017.

Nokia 8, design

Realizzato in alluminio serie 6000 con processo lavorativo a 40 fasi, il nuovo Nokia 8 si caratterizza per essere molto sottile e per disporre di una finitura lucida e specchiata. Le sue dimensioni sono 151.5×73.7×7.9mm per 160 grammi. Da sottolineare che nel punto più sottile, il Nokia 8 è spesso solamente 4.6mm.

Il Nokia 8, dunque, è uno smartphone decisamente premium nell’aspetto e nella qualità costruttiva.

Nokia 8, specifiche tecniche

Prodotto premium anche nelle specifiche. Il Nokia 8 dispone di un display IPS da 5.3 pollici con risoluzione 2560×1440 pixel. Cuore pulsante un processore Snapdragon 835 MSM8998 con GPU Adreno 540, 4GB di RAM e 64 GB di memoria flash espandibile attraverso memorie microSD.

Davvero interessante il comparto fotografico realizzato con le ottiche di Carl Zeiss. Posteriormente il Nokia 8 dispone di una doppia fotocamera con sensori da 13MP e stabilizzatore delle immagini. Frontalmente, invece, una fotocamera da 13MP grandangolare.

Ovviamente non mancano sensore e supporti come 4G LTE Cat. 9, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC e USB Type-C. Il Nokia 8 dispone anche di un sensore per le impronte digitali collocato nel tasto centrale.

La batteria da 3090mAh con tecnologia Quick Charge 3.0 dovrebbe garantire una buona autonomia.

Sul fronte software spicca Android 7.1.1 Nougat ed alcune chicche esclusive come la tecnologia “Bothie” che permette di andare live sui social network utilizzando tutte le fotocamere dello smartphone.

Nokia 8, prezzo e disponibilità

Nokia 8 arriverà a settembre a 599 euro nei colori Blu Lucido, Rame Lucido, Blu Temperato e Silver.