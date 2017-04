Ancora prima che il Nintendo Direct cominciasse, ieri, la divisione russa di Nintendo ha svelato per sbaglio il bundle di Nintendo Switch con il gioco Mario Kart 8 Deluxe pubblicandone la scheda sullo store ufficiale.

Mario Kart 8 Deluxe, action racing game che raggiungerà gli scaffali dei negozi il 28 aprile, sarà quindi venduto anche insieme alla console Switch. E quindi probabile che anche lo stesso bundle di Nintendo Switch insieme a Mario Kart 8 Deluxe potrebbe sbarcare sul mercato alla fine di questo mese.

Al Nintendo Direct, andato in scena ieri sera, non è stato menzionato alcun bundle né con Mario Kart 8 Deluxe né tanto meno con un altro titolo. Potrebbe dunque trattarsi di un immagine fake oppure, semplicemente, Nintendo vuole annunciare il pacchetto più avanti. Evidentemente fra qualche giorno.

Inoltre non possiamo sapere se il bundle, nel caso fosse vero, verrà rilasciato solo sul mercato russo oppure in tutto il mondo. Stando a quanto trapelato dalla descrizione sulla pagina dello store russo, il pacchetto conterrà, oltre alla console, una copia fisica del gioco e non semplicemente un codice da riscattare. Sarà possibile scegliere sia la versione con Joy-Con colorato blu-rosso che grigio.