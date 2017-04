Nintendo ha svelato alcune interessanti novità per la sua console Nintendo Switch, non solo dal punto dei vista dei giochi ma anche per quanto riguarda accessori e dotazioni hardware. Innanzitutto, la casa giapponese ha svelato la nuova coppia di Joy-Con gialli (Neon Yellow) che donano un look davvero frizzante all’intera console. Nintendo ha anche mostrato un doppio battery pack dedicato ai Joy-Con per consentire ai giocatori di poterli utilizzare più a lungo senza dover trovare una presa di corrente.

Ancora, Nintendo ha presentato anche una nuova dock che potrà essere acquistata a parte. I nuovi Joy-Con gialli arriveranno non immediatamente ma a partire dal 16 giugno, data in cui sarà messo in commercio anche il battery pack a loro dedicato. Il battery pack, in particolare, è alimentato da batterie stilo ricaricabili e dovrebbe garantire circa 20 ore di gioco, non male, soprattutto quando si porta la console in giro e lontana da una presa di corrente. Anche se il prezzo non è stato ufficializzato dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 dollari e quindi 30 euro.

I battery pack non ricaricheranno i controller ma si collegheranno direttamente con loro per allungare l’autonomia.

Il dock aggiuntivo arriverà molto prima e precisamente dal 19 maggio ad un prezzo di 89,99 dollari e quindi presumibilmente 89-90 euro visto che Nintendo utilizza il classico cambio dollaro euro 1:1.