Il giorno di Natale si avvicina rapidamente ed agli italiani sono rimasti pochi giorni per finire il loro shopping natalizio per comprare gli ultimi regali per amici e parenti. L’elettronica anche nel 2016 sarà la protagonista dei regali di Natale ed i notebook, in particolare, saranno tra gli oggetti più regalati. Che sia per giocare, per studiare o per lavorare, esistono prodotti per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche. Per gli amati del gaming, la serie Predator di Acer è una scelta quasi obbligata. Trattasi di notebook ad altissime prestazioni in grado di offrire una potenza molto simile a quella dei computer desktop. Possono essere utilizzati sia per il gaming tradizionale che per le nuove forme d’intrattenimento che sfruttano la realtà virtuale.

Prodotti estremamente performanti, completi ed ovviamente anche costosi. Gli interessati possono optare per i Predator 15 e 17 offerti in diverse declinazioni cioè con diverse specifiche tecniche. In ogni caso, tutti dispongono del processore Intel Core i7 di sesta generazione (Skylake), di scheda grafica dedicata Nvidia, di un’ampia dotazione di RAM DDR4 e di un disco ibrido (disco tradizionale più un secondo disco SSD). Prezzi a partire da circa 1900 euro anche se negli eShop è possibile trovare qualche buona offerta. Sistema operativo, Windows 10.

Per chi cerca un notebook per lavoro o per studio con un look alla moda può puntare sull’Acer Swift 7. Caratterizzato da un design ultra sottile (9.98 mm di spessore per 1090 grammi di peso), trattasi di un perfetto compagno per chi si sposta molto per lavoro. Oltre che bello è anche potente in quanto dispone dei processori Intel di settima generazione, Kaby Lake. Dotato di uno schermo IPS Full HD da 13.3 pollici, dispone anche di 8GB di memoria RAM e di 256GB di SSD. Grazie al processore parco nei consumi, l’autonomia operativa dichiarata è di circa 9 ore. Il sistema operativo è sempre Windows 10. Prezzo di circa 1299 euro ma anche in questo caso è possibile trovare online qualche sconto.

I dispositivi 2-in-1 sono di gran moda oggi e per Natale un’opzione valida è sicuramente l’Acer Switch Alpha 12. Trattasi di un ibrido Windows 10 dotato di un sistema di raffreddamento passivo che garantisce di utilizzare i processori Intel Core di sesta generazione senza problemi. Molto elegante la scocca in metallo e sicuramente bellissimo lo schermo IPS da 12 pollici con risoluzione di 2160 x 1440 pixel. 8GB è la dotazione della RAM e 128GB è la capacità dello SSD. La tastiera, ovviamente, è scollegabile ed il notebook può essere utilizzato anche come una sorta di tablet pc grazie allo schermo touch. L’autonomia dichiarata è di circa 8 ore. Prezzo di 899 euro.

Rivale dell’Acer Switch Alpha 12 il ben noto Surface Pro 4 che è venduto da Microsoft in diverse declinazioni, tutte sprovviste di tastiera che dovrà essere acquistata a parte. Surface Pro 4 che dispone di una scocca in magnesio, di uno schermo da 12.3 pollici ad alta risoluzione e dei processori Intel Core di sesta generazione. Un prodotto estremamente performante che però costa molto. La versione base parte da 1029 euro a cui si deve aggiungere la tastiera che costa poco più di 150 euro. Online, comunque, si trovano interessanti sconti.