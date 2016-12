Microsoft ha annunciato ufficialmente i Games with Gold di gennaio 2017. Trattasi della ricorrente promozione che vede offrire dalla casa di Redmond due giochi gratuiti sia ai possessori di una console Xbox One che a chi possiede ancora una vecchia console Xbox 360. Per poter ottenere i giochi gratuitamente, gli utenti devono essere iscritti al programma a pagamento Xbox Live Gold che da diritto ad una serie di vantaggi tra cui anche l’accesso al multiplayer sulla piattaforma Xbox Live. Anche per il mese di gennaio, dunque, la casa di Redmond offre nuovi giochi in omaggio agli abbonati a Xbox Live Gold.

Tutti i giochi potranno essere scaricati dallo Store di Xbox attraverso una sezione dedicata. Si ricorda che Games with Gold è una promozione esclusiva di Microsoft che non potrà essere riscattata in nessun negozio o eShop della rete. Trattasi, complessivamente, di una ghiotta opportunità di rinnovare ed ampliare il proprio parco giochi senza spendere nemmeno un centesimo. A gennaio, dunque, gli utenti Xbox One potranno scaricare, dal primo giorno del mese, il tower defense World of Van Helsing: Deathtrap, mentre dal 16 gennaio sarà possibile scaricare anche il famoso picchiaduro Killer Instinct Season 2 Ultra Edition. Gli utenti Xbox 360, invece, potranno ottenere, dal primo gennaio The Cave, mentre dal 16 gennaio sarà disponibile il platform game di Ubisoft Rayman Origins.

Inoltre, da evidenziare che grazie alla funzione di retrocompatibilità, gli utenti Xbox One potranno scaricare e giocare anche ai titoli per Xbox 360. A gennaio, dunque, i vantaggi per i possessori della console next generation raddoppiano.