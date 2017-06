Microsoft ha annunciato il lancio di una nuova tastiera Bluetooth che si caratterizza per un preciso elemento che è quello della presenza di un lettore per le impronte digitali. Grazie a questa scelta, potenzialmente la nuova tastiera consente di portare l’autenticazione attraverso le impronte su tutti i dispositivi Windows 10 grazie all’utilizzo della funzione Windows Hello. La nuova tastiera, chiamata “Modern Keyboard” è realizzata in alluminio, aspetto che dona bellezza e soprattutto resistenza.

Oltre all’utilizzo senza fili, la nuova Modern Keyboard può essere collegata ad un computer mediante il classico cavo. La tastiera è alimentata da due batterie AAA ricaricabili incluse nella confezione in grado di garantire un’elevata autonomia.

Sebbene questa nuova tastiera sia pensata esplicitamente per i prodotti Microsoft o comunque per i computer Windows 10, Microsoft garantisce la compatibilità anche con sistemi operativi non Windows.

La nuova Modern Keyboard, infatti, può funzionare su:

Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8

Microsoft Windows 10 phone

Mac OS 10.10.5/ 10.11.1/10.11.4

Android 4.4.2-5.0

Modern Keyboard sarà in vendita al prezzo di 129,99 dollari ma al momento solo in America. Ancora da capire se questo prodotto arriverà anche in Europa ma è probabile che Microsoft lo renda disponibile nei prossimi mesi.