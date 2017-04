Microsoft ha annunciato che terrà un nuovo evento hardware il prossimo 2 maggio a New York alle ore 15:30 (orario italiano). Trattasi del tanto chiacchierato evento hardware di primavera in cui la casa di Redmond potrebbe annunciare molte sorprese. L’hashtag dell’evento, #MicrosoftEDU , fa ben capire che Microsoft si concentrerà nel settore educational. In realtà, secondo le ultime indiscrezioni di ZDNET, la casa di Redmond dovrebbe annunciare Windows 10 Cloud. Trattasi di una versione alleggerita di Windows 10 che si caratterizza per poter installare solamente le applicazioni universali presenti nel Windows Store.

Un sistema operativo leggero ed a basso costo che ben si sposa su dispositivi low cost per entrare in diretta competizione con i Chromebook che sempre più consensi stanno trovando tra i giovani ed in particolar modo tra gli studenti. Probabile, dunque, che Microsoft annunci anche il suo primo dispositivo Windows 10 Cloud, probabilmente il Surface 4, cioè un computer meno estremo delle varianti Pro e proposto ad un prezzo competitivo.

Difficilmente la casa di Redmond annuncerà i nuovi Surface Pro 5 e Surface Book 2 a cui probabilmente sarà dedicato in futuro un evento a parte. Ovviamente trattasi di speculazioni che come tali vanno prese.

Il dato certo è che Microsoft si appresta ad annunciare qualcosa di molto interessante e tra due settimane circa sarà possibile scoprire esattamente tutte le novità targate Windows 10.