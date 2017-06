Fastweb e Microsoft si rivolgono alle scuole italiane siglando una partnership strategica che nasce con l’obiettivo di dare nuovo impulso al processo di digitalizzazione all’interno delle aule scolastiche e di favorire lo sviluppo di moderni modelli educativi. FASTschool è, infatti, l’offerta integrata per le scuole che mette a disposizione, insieme ai servizi voce, alla connettività alla rete Internet a banda ultra larga e ai servizi Ict evoluti come il Cloud e la sicurezza di Fastweb, la fornitura di n. 5 dispositivi Tablet Pc (2 in 1) multifunzione dotati di sistema operativo Windows 10 Pro e Microsoft Office 2016.

FASTschool, coniuga l’affidabilità e l’innovazione dei servizi core di Fastweb con la specificità dei prodotti forniti da Microsoft, disponibili questi ultimi tramite Media Direct con l’obiettivo di fornire gli strumenti più moderni a supporto della didattica e colmare il gap di competenze digitali. I dispositivi ibridi “2 in 1” uniscono, infatti, in un solo device multifunzione le specificità ed i vantaggi di un Tablet e di un PC portatile. Grazie alla loro versatilità, potenza e qualità di prestazioni, tali dispositivi sono sempre più diffusi ed utilizzati offrendo il vantaggio di non dover gestire più sistemi e di ottimizzare i costi per l’acquisto.

L’offerta FASTschool, in linea con le direttive contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intende colmare il divario tecnologico e di competenze offrendo alle scuole italiane strumenti che abilitino il processo di digitalizzazione all’interno delle aule scolastiche. Tre i pacchetti di offerte proposti: Connetti, Rete Sicura e Digital. Per ogni profilo sono inclusi n.5 Pc (2 in 1) multifunzione con sistema operativo Windows 10 Pro e licenza Microsoft Office 2016 Standard Educational e i servizi offerti da Fastweb.

Con Connetti, così come per gli altri pacchetti, Fastweb mette a disposizione delle scuole servizi voce e connettività a banda ultra larga alle rete Internet fino a 100 Mega. Scegliendo Rete Sicura l’offerta si arricchisce della componente di Sicurezza gestita grazie a FastSecurity 360°. Con Digital invece le scuole possono disporre di servizi per la virtualizzazione, l’archiviazione (storage), la gestione e il back up dei dati grazie a FASTCloud.