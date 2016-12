LG G5, nonostante fosse stato lanciato come uno smartphone rivoluzionario, non ha avuto un grande successo. LG, dunque, ha deciso di cambiare totalmente strategia per l’LG G6. Sebbene indiscrezioni su sui contenuti tecnici ce ne siano pochine in confronto a quelle riguardanti il rivale Galaxy S8, sembra che l’azienda abbia deciso di anticipare la presentazione del suo top di gamma Android al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. L’obiettivo è quello di anticipare Samsung provando a soffiargli un po’ di clienti.

Secondo le più recenti indiscrezioni, infatti, Samsung presenterà il Galaxy S8 non in Spagna ma attraverso un evento dedicato nel mese di aprile. LG, dunque, punta ad arrivare molto prima per farsi strada sul mercato. Una strategia che non sarà solamente LG a perseguire visto che l’assenza del Galaxy S8 alla fiera spagnola darà largo spazio a molti competitors emergenti come Huawei ed altri brand.

Con l’annuncio a fine febbraio, il debutto sui mercati dell’LG G6 potrebbe arrivare già nel corso del mese di marzo. Dell’LG G6, oggi, si sa che dovrebbe abbandonare il concetto della modularità e che dovrebbe disporre di una batteria non rimovibile e di una assoluta impermeabilità come tutti i più recenti top di gamma.

L’attesa per conoscere nei dettagli questo smartphone non sarà lunga. Entro un paio di mesi si conosceranno tutte le sfaccettature del dispositivo con cui LG punta a risollevare le sue vendite nel settore mobile.