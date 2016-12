LG ha annunciato la nuova serie K (K3, K4, K8 e K10) ed il nuovo Stylus 3. Trattasi di smartphone Android di fascia bassa che strizzino l’occhio a chi cerca prodotti accessibili ma che comunque dispongano di discreti contenuti tecnici. Tutti questi dispositivi saranno mostrati all’imminente CES 2017 di Las Vegas. K10 (2017) può essere considerato il top di gamma della serie K e dispone di uno schermo da 5.3 pollici con risoluzione HD. Cuore di questo smartphone il processore Mediatek MT6570MT affiancato da 2GB di RAM. 32GB è lo spazio per dati ed applicazioni. Molto buono il comparto multimediale con una fotocamera posteriore da 13MP ed una anteriore da 5 MP per i selfie. Presente il lettore per le impronte digitali. Batteria da 2.800 mAh ed Android 7.0.

Il modello K8 (2017) dispone, invece, di un display da 5 pollici HD e del processore Snapdragon 425 di Qualcomm. La dotazione RAM arriva a 1.5GB e la memoria interna è di 16GB. Comparto fotografico identico al fratello maggiore. Presente Android 7 mentre la batteria raggiunge una capienza di 2.500 mAh.

K4 (2017) e K3 (2017) sono due modelli entry level. Entrambi dispongono del processore Snapdragon 210, di 1GB di RAM, di 8GB di memoria flash e di Android 6 Marshmallow. Si differenziano per lo schermo da 5 pollici e da 4.5 pollci e per il comparto multimediale con fotocamere da 5MP/5MP e 5MP/2MP. Discreta l’autonomia grazie alle batterie da 2.500mAh e 2.100mAh.

Stylus 3, invece, offre un display da 5.7 pollici sempre con risoluzione HD. Trattasi di un phablet, dunque. Adotta un processore Mediatek MT6750 con 3GB di RAM e 16GB di memoria flash. Due le fotocamere: quella posteriore da 13MP e quella anteriore, per i selfie, da 8MP. Dispone, inoltre, del sensore per le impronte digitali e di un pennino per interagire sullo schermo. Batteria da 3.200 mAh e sistema operativo Android 7.

Ancora non noti i prezzi ufficiali.