Nuovi dettagli sui prossimi iPhone arrivano direttamente da Robert Hwang, CEO di Wistron che è una delle aziende partner di Apple per la realizzazioni dei suoi melafonini. Robert Hwang ha confermato, dunque, due importanti dettagli. L’iPhone 7S Plus disporrà del supporto alla ricarica wireless e disporrà di una resistenza all’acqua migliorata rispetto ad oggi. Queste interessanti dichiarazioni sono state fatte durante l’assemblea degli azionisti della sua società. Il riferimento è stato fatto, nello specifico, quando il CEO ha menzionato nuovi test e sistemi di assemblaggio necessari per alcune nuove funzionalità di cui disporranno i nuovi iPhone.

Vista l’autorevolezza della fonte, la notizia è da ritenere affidabile a meno che non arrivino delle smentite dirette. Wistron, del resto, si occupa della produzione degli iPhone con schermi da 5.5 pollici e dunque il suo CEO è sicuramente bene informato su come sarà strutturato l’iPhone 7S Plus. Modello che al pari dell’iPhone 7S dovrebbe rappresentare un aggiornamento ma non uno stravolgimento degli attuali iPhone 7 e iPhone 7 Plus.

Dotazione che sicuramente farà parte anche dell’iPhone 7S e sicuramente anche dell’iPhone 8. Ovviamente, mancando ogni forma di ufficialità da parte di Apple, solamente all’atto della presentazione dei nuovi modelli sarà possibile scoprire se davvero i nuovi melafonini saranno dotati di queste caratteristiche.