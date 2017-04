Per celebrare gli oltre 10 anni di collaborazione fra Apple e (RED), Cupertino ha presentato a marzo iPhone 7 e iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition. Trattasi di una versione speciale dei melafonini che permette di contribuire al Fondo globale e aiutare il mondo a raggiungere l’obiettivo di una generazione libera dall’AIDS. Infatti, l’importante lavoro di (RED) garantisce l’accesso a programmi di prevenzione per HIV/AIDS nell’Africa subsahariana, dove si trovano oltre due terzi della popolazione mondiale positiva all’HIV. Il denaro raccolto da (RED) viene interamente devoluto al Fondo globale per la lotta all’AIDS per programmi che offrono test, consulenza, farmaci e prevenzione, con lo specifico obiettivo di impedire la trasmissione dell’HIV dalla madre ai loro bambini. Dalla sua creazione nel 2006, (RED) ha raccolto più di 465 milioni di dollari destinati al Fondo globale, di cui oltre 130 milioni devoluti da Apple.

Dal punto di vista squisitamente tecnico, iPhone 7 e iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition non presentano differenze rispetto ai modelli canonici e del resto non poteva che essere così vista la perfezione tecnica di questi smartphone. Quello che cambia è l’estetica con una livrea rosso cangiante che richiama la lotta contro l’HIV/AIDS portata avanti con grande determinazione da (RED). Questa edizione speciale dell’iPhone 7, oltre che esclusiva dal punto di vista stilistico è anche un simbolo del proprio impegno sociale nella lotta contro l’AIDS.

Questa esclusiva variante dell’iPhone 7 (128 GB o 256GB) e dell’iPhone 7 Plus (128 GB o 256GB) è disponibile già dallo scorso 24 marzo rispettivamente a €909 (128 GB) o €1019 (256 GB) e €1049 (128 GB) o €1159 (256 GB). Il modello iPhone in edizione speciale si aggiunge all’attuale offerta (PRODUCT)RED, disponibile per l’acquisto tutto l’anno, che include l’intera famiglia di prodotti iPod, le cuffie on-ear wireless Beats Solo 3, l’altoparlante portatile Beats Pill+, lo Smart Battery Case per iPhone 7 e una gamma di accessori per iPhone, iPad e Apple Watch.

Tim Cook, CEO di Apple, di recente, ha dichiarato su questa nuova iniziativa social di Apple e di (RED):