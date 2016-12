Instagram, il noto social network fotografico, continua a migliorare l’offerta ai suoi iscritti aggiornando di continuo la sua applicazione per piattaforme iOS ed Android. Giusto in tempo per le festività natalizie, Instagram ha annunciato l’arrivo di nuove opzioni di personalizzazione delle Stories che permetteranno di dare un tocco di personalità in più a tutti i contenuti che gli utenti realizzeranno e condivideranno all’interno della piattaforma.

Attraverso il rilascio di un nuovo aggiornamento dell’app, gli utenti saranno in grado di aggiungere nuovi adesivi, anche dedicati al Natale, che potranno essere posizionati in ogni punto della foto. Adesivi che saranno anche modificabili nelle dimensioni. Cliccando sugli adesivi, gli utenti potranno scoprire altri dettagli della foto come la posizione ed altro.

Instagram non ha solo riservato nuovi adesivi ai suoi utenti. Il social network, infatti, ha annunciato l’introduzione della modalità “A mani libere“. Trattasi di un modo semplice per registrare nuovi video con un singolo click. Ottimo quando si hanno le “mani occupate”.

Ancora, Instagram, ma solamente sui dispositivi iOS, permetterà di salvare le Stories all’interno del rullino dell’iPhone o dell’iPad come un unico mini formato. Si ricorda, infatti, che le Stories sono automaticamente cancellate dopo 24 ore dalla loro creazione. In questo modo sarà possibile conservarle.

Il rollout della nuova release di Instagram è già in corso. L’app può essere scaricata gratuitamente dall’App Store di Apple e dal Play Store di Google.