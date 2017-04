Instagram ha annunciato oggi che sono 200 milioni gli utenti che utilizzano Instagram Stories ogni giorno. Una risultato davvero eccellente visto che a gennaio erano “solo” 150 milioni. Trattasi, dunque, di un alto tasso di crescita che evidenzia come questa funzione stia trovando largo consenso all’interno del social network fotografico.

Instagram, inoltre, ha presentato nuovi strumenti per gli sticker che consentiranno di dare ancora più sfogo alla creatività, nelle storie che si condividono e nelle conversazioni con gli amici su Direct. Gli utenti potranno trasformare il loro selfie in uno sticker per condividere rapidamente una reazione o scambiare espressioni con qualcuno (o qualcosa) nella Storia. Toccando lo smile dopo aver acquisito una foto o un video, gli utenti vedranno un nuovo sticker con l’icona di una fotocamera che consentirà di creare un mini selfie. Dopo averlo creato, dovranno cliccare per applicare motivi diversi.

Gli iscritti potranno isnerire l’adesivo del selfie dove vogliono, modificane le dimensioni e utilizzare tutti gli altri strumenti creativi che desiderano.

Ma non è finita qui: potranno anche fissare il selfie sticker in un punto specifico del loro video. Gli utenti potranno toccare e tenere premuto lo sticker, spostarlo sopra un oggetto e confermare toccando “Fissa”. Possono scegliere di fissare qualsiasi adesivo e testo, nonché usare Boomerang e i video nella modalità “Senza tenere premuto” per divertirsi ancora di più. Potranno anche fissare più elementi nello stesso video.

Chi vive o si sta recando a Chicago, Londra, Madrid o Tokyo, nei prossimi giorni vedrà anche gli adesivi geolocalizzati per ognuna di queste città.

Tutti gli adesivi geolocalizzati sono stati creati da membri della comunità locale con l’obiettivo di far prendere vita alle città in cui si sentono a casa. Gli utenti potranno vedere il nome utente dell’artista quando toccano l’adesivo così da poter scoprire di più sulle sue creazioni uniche.

Instagram sta introducendo un collegamento rapido agli adesivi preferiti degli iscritti. Dopo aver toccato l’icona degli adesivi con lo smile, basterà scorrere verso destra per vedere gli adesivi che si sono utilizzati di recente.

Quando si registra un video con la modalità “Senza tenere premuto”, gli utenti vedranno un timer che indica quanto manca all’inizio della registrazione.