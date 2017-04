Instagram mette mano ad Instagram Direct migliorando la sua usabilità con l’intento di offrire ai suoi utenti uno strumento in grado di gestire tutte le conversazioni private da un unico luogo. Sino ad ora, infatti, i messaggi a tempo e quelli permanenti trovavano posto in maniera differente all’interno di Direct. I messaggi a tempo in alto dove si trovano le Stories e quelli permanenti in basso. Adesso, a seguito di questo nuovo aggiornamento, i messaggi a tempo inizieranno ad apparire all’interno delle normali conversazioni. Ovviamente continueranno a sparire dopo che sono stati letti ma una nota avviserà che in precedenza era stato condiviso qualcosa. In questo modo per gli utenti dovrebbe essere più facile gestire le conversazioni, anche quelle che contengono molti messaggi a tempo.

La novità non era particolarmente attesa in quanto i messaggi a tempo in Instagram Direct erano arrivati solamente lo scorso novembre, tuttavia trattasi di un’ottimizzazione sicuramente apprezzata che evidenzia come i classici schemi di comunicazione siano alla fine sempre i migliori.

Instagram ha anche sottolineato come Direct sia sempre più utilizzata. Ad oggi sono 350 milioni gli utenti mensili che utilizzano questa funzione. A novembre erano solamente 300 milioni. Infine anche una piccola novità stilistica con il nuovo pulsante blu “camera” per creare un nuovo messaggio.

Il nuovo Instagram Direct è disponibile come parte dell’aggiornamento 10.16 dell’applicazione per iOS ed Android.