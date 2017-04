HUAWI ha annunciato che HUAWEI P10 Plus sarà disponibile nei negozi italiani a partire dal prossimo 15 aprile al prezzo di 829,90 euro nei colori Graphite Black e Mystic Silver. HUAWEI P10 Plus offre un display da 5,5 pollici con risoluzione QHD. Il processore scelto è un Kirin 960 (4x A73, 4x A53) con GPU Mali G71 MP8 a cui sono abbinati ben 6GB di memoria RAM. Punto di forza la doppia fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica.

Nei dettagli, posteriormente trovano posto due sensori, il primo da 12 MP (apertura f/1.8) e da 20MP (bianco e nero). Frontalmente, per i selfie, spicca un’ottica da 8MP con apertura f/1.9. Presente Android 7.0 Nougat con la nuova interfaccia proprietaria Huawei Emotion UI 5.1.

Contestualmente al lancio ufficiale di HUAWEI P10 Plus, l’azienda cinese annuncia che in Italia è disponibile il nuovo HUAWEI P10 Lite che già aveva fatto capolino in questi giorni in alcuni importanti eshop italiani.

Questo smartphone di fascia media offre un display da 5,2 pollici Full HD abbinato ad un processore Kirin 655 octa-core, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile, fotocamera posteriore singola da 12MP, fotocamera anteriore da 8MP, batteria da 3.000 mAh e Android Nougat 7.1 con interfaccia EMUI 5.1.

Ovviamente supporterà l’LTE, e non mancheranno sensori e supporti come il GPS, il WiFi, il Bluetooth e lo scanner per le impronte digitali. HUAWEI P10 lite è disponibile in Italia nei colori Midnight Black, Pearl White, Platinum Gold al prezzo consigliato al pubblico di 349 Euro.