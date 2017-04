HTC One X10 è stato ufficialmente annunciato, almeno in Russia dove il sito russo di HTC ha svelato il nuovo smartphone. Per errore o per scelta è difficile a dirsi ma tanto basta per scoprire i dettagli di questo nuovo prodotto della casa di Taiwan. HTC One X10 è uno smartphone di fascia media pensato, probabilmente, per non abbandonare mai gli utenti visto che dispone di una batteria integrata da 4000 mAh.

Per quanto riguarda la completa scheda tecnica, HTC One X10 dispone di un display Super LCD da 5,5 pollici con risoluzione Full HD protetto da un vetro Gorilla Glass 3. Per quanto riguarda il processore, questo smartphone adotta il MediaTek Helio P10 con 3GB di memoria RAM e 32GB di flash storage espandibile attraverso le ben note memorie microSD.

Buona la componente multimediale con una fotocamera posteriore da 16MP f/2.0 ed una fotocamera frontale, per i selfie, da 8MP f/2.2. Ovviamente non possono mancare tutti quei sensori e supporti oggi immancabili in un terminale moderno come dual SIM, LTE Cat. 6, Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, GPS e molto altro.

HTC non specifica la versione Android di serie ma si limita a dire che è presente la ben nota personalizzazione HTC Sense. HTC One X10 sarà in vendita in Russia entro fine aprile nei colori black e silver a 19.990 rubli, cioè poco più di 330 euro. Nessuna menzione alla sua commercializzazione nel resto dell’Europa.