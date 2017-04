Honor, l’internet brand dei nativi digitali, lancia in grande stile il pre-ordine di Honor 8 Pro, lo smarphone dalle prestazioni e dal design innovativi, ultimo arrivo in gamma. Tutti coloro che pre-ordineranno Honor 8 Pro dal 14 al 21 aprile presso i retailer partner di Honor e successivamente lo acquisteranno entro il 6 maggio riceveranno un voucher VolaGratis da 100€ per prenotare un viaggio con volo+hotel. Partecipare è semplice: l’utente, una volta ordinato Honor 8 Pro, deve semplicemente registrarsi sul sito tra il 21 aprile e il 19 maggio. Il voucher potrà essere utilizzato su Volaregratis fino al 31 dicembre 2017 per prenotazioni di pacchetti volo+hotel da usufruire entro il 31 marzo 2018.

Honor 8 Pro, con ampio display Quad HD da 5,7 pollici, è destinato a rivoluzionare il mercato dei top di gamma, grazie a prestazioni di alto livello e a un design originale e raffinato. La batteria da 4000mAh garantisce un utilizzo prolungato senza sacrificare lo chassis ultrasottile; la doppia fotocamera posteriore da 12MP garantisce foto di alto livello e video in 4K, mentre con quella anteriore da 8MP avrai selfie sempre brillanti e definiti.

Il cuore di Honor 8 Pro è l’avanzato chipset Kirin 960, dotato di 8 core e affiancato da una RAM di 6GB e ben 64GB di memoria espandibile: un setup che permette prestazioni elevate in differenti condizioni di utilizzo. Il co-processore grafico Mali-G71 inoltre incrementa notevolmente le performance grafiche.

Honor 8 Pro, disponibile nei colori Navy Blue, Midnight Black e Platinum Gold, è disponibile al pre-ordine presso i punti vendita e gli e-store partner Honor aderenti all’iniziativa. Elenco consultabile sul sito dell’iniziativa.