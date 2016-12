Il Natale arriva con qualche giorno d’anticipo grazie alla Sorpresa festiva 2016, ora disponibile in GTA Online. Questo Natale porta con sé nuovi oggetti nei negozi di Los Santos, oltre a tutti gli articoli preferiti delle scorse festività natalizie e a una nuova supercar appena uscita da Benny’s Original Motor Works. I giocatori potranno calarsi nello spirito natalizio con nuovi maglioni e cappelli a tema e con tutte le maschere, i costumi da Babbo Natale e i capi d’abbigliamento festivi già disponibili sino al 9 gennaio.

Gli utenti potranno portare vivacità nelle strade con i nuovi completi integrali colorati acquistabili nei negozi di abbigliamento, tutti dotati di lucine da far brillare, pulsare o lampeggiare. In alternativa potranno scatenarsi grazie al cannone pirotecnico appena tornato sugli scaffali di Ammu-Nation, che aiuterà a celebrare le feste col botto e ingannare l’attesa per una delle rare nevicate che di tanto in tanto imbiancano Los Santos. La nuova auto di Benny’s Original Motor Works, la Nero, è uno spettacolo da guardare grazie alle sue linee flessuose, ma è anche altamente personalizzabile e dotata di una potenza non indifferente. Durante la stagione natalizia arriveranno tanti altri veicoli speciali da Benny’s.

I giocatori potranno sbloccare il raffinato set di giacca smoking e pigiama a righe. Per farlo basterà accedere a GTA Online entro il 2 gennaio. L’evento evento Snapmatic #FESTIVESURPRISE2016 permette di vincere 1.000.000 di GTA$. Basterà taggare le foto dei regali di natale sul Social Club con #FESTIVESURPRISE2016 per avere la possibilità di essere uno dei cinque fotografi a vincere il premio.

Novità anche per la gara stunt “In picchiata“. Sino al 2 gennaio, i giocatori potranno entrare nel cerchio giallo a Legion Square o usare l’app Partita veloce sul cellulare di gioco per partecipare alla gara e tentare di vincere i premi in GTA$ destinati ai primi tre classificati. A prescindere dal risultato, otterranno RP tripli semplicemente partecipando.